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Власти Петрозаводска по-прежнему пытаются купить квартиры для детей-сирот

Новости. Общество
14:33, 01 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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Администрация Петрозаводска планирует приобрести еще 20 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мэрия объявила аукционы по приобретению благоустроенных жилых помещений. Квартиры будут предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также в рамках программы расселения аварийного фонда, сообщили в администрации города.

Всего объявлено 19 аукционов. Один – на приобретение благоустроенного жилого помещения (не менее двух комнат) общей площадью не менее 45 кв. м. Ещё 18 аукционов на приобретение однокомнатных благоустроенных квартир (девять из них общей площадью не менее 28 кв. м, и ещё девять – не менее 25 кв. м) продлили. Извещения можно найти на электронной площадке "РТС-тендер".

Срок подачи заявок до 7 декабря.

С учетом выделенных бюджету Петрозаводска дополнительных денежных средств в 2020 году администрации необходимо приобрести для детей-сирот 88 квартир. На сегодняшний день куплено 68 квартир, 40 из них предоставлены сиротам.

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Комментарии

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кир
2020-12-01 15:13:24
Опять на столбах появились желтые листовки лечения от наркомании и алкоголизма. Никому нет дела, что преступная банда отбирает квартиры от людей, в том числе от сирот. Телефоны даны.
zanoza
2020-12-01 14:51:21
Не пытаться нужно, а покупать, причём срочно!!!!
Ведь если деньги не будут освоены, а времени осталось уже совсем ничего до конца года, то их отберут и останутся сиротки без квартир.
агрекалчнутый
2020-12-01 14:48:10
Ох уж эти мастера заголовков. Пытаются - это когда не получается. Например : поташев в очередной раз пытается нагнетать социальную напряженность своими бесполезными статейками с двумя килограммами букв. А здесь все очень даже получается.
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