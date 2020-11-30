Власти Петрозаводска по-прежнему пытаются купить квартиры для детей-сирот

Администрация Петрозаводска планирует приобрести еще 20 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мэрия объявила аукционы по приобретению благоустроенных жилых помещений. Квартиры будут предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также в рамках программы расселения аварийного фонда, сообщили в администрации города.

Всего объявлено 19 аукционов. Один – на приобретение благоустроенного жилого помещения (не менее двух комнат) общей площадью не менее 45 кв. м. Ещё 18 аукционов на приобретение однокомнатных благоустроенных квартир (девять из них общей площадью не менее 28 кв. м, и ещё девять – не менее 25 кв. м) продлили. Извещения можно найти на электронной площадке "РТС-тендер".

Срок подачи заявок до 7 декабря.

С учетом выделенных бюджету Петрозаводска дополнительных денежных средств в 2020 году администрации необходимо приобрести для детей-сирот 88 квартир. На сегодняшний день куплено 68 квартир, 40 из них предоставлены сиротам.