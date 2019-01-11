В Карелии продают памятник архитектуры

Администрация Лахденпохского района Карелии объявила аукцион по продаже объекта культурного наследия – здания начала ХХ века.

Изначально он был построен как жилой дом, а в советские времена там размещался Дом пионеров.

Начальная цена продажи – 2,7 млн рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".