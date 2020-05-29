В Карелии продавцы не смогли справиться с пьяным покупателем

Сотрудников вневедомственной охраны задержали мешавшего работе сетевого магазина пьяного буяна, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Инцидент произошел в Сортавале. Мужчина пришел в магазин в нетрезвом виде, ругался нецензурной бранью, оскорблял продавцов и посетителей. На просьбы работников торгового заведения покинуть помещение реагировал агрессивно.

Сотрудники вневедомственной охраны, приехавшие на помощь продавцам, задержали нарушителя.. Им оказался 38-летний житель Сортавала.

Задержанный передан в руки полиции для дальнейшего разбирательства. Ему грозит административная ответственность, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Ранее росгвардейцы спасли жительницу Петрозаводска от побоев родного брата.