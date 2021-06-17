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В Карелии продолжает расти число тяжелых больных коронавирусом

Новости. Общество
09:33, 18 Июня 2021
фото: © Александр Гнетнев / Столица на Онего

В ковид-центрах республики находятся 66 тяжелых и четверо крайне тяжелых пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 18 июня, коронавирус за минувшие сутки выявлен у 80 жителей республики. Из них заболевших — 70, средней тяжести — 32, тяжелых пациентов — 3, крайне тяжелый – 1. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В больницах с коронавирусом находятся 508 пациентов, включая 66 тяжелых и 4 крайне тяжелых пациентов, подключенных к ИВЛ. Сутками ранее тяжелых было 59.

За сутки зарегистрировано 2 летальных исхода от COVID-19. Число жертв коронавируса увеличилось до 594.

Общее число инфицированных составляет 48475, в том числе 4526 детей.

За сутки выздоровели еще 64 пациент. Всего выписанных по выздоровлению 46654 человека.

Ранее сообщалось, молодая жительница Петрозаводска спела умирающей от коронавируса маме песню под окнами больницы.

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Комментарии

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кир
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