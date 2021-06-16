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Молодая жительница Петрозаводска спела умирающей от коронавируса маме песню под окнами больницы

Новости. Общество
12:55, 17 Июня 2021
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

В больнице Петрозаводска от коронавируса умерла 50-летняя женщина.

В интернете на странице петрозаводчанки появилась запись о смерти мамы в ковид-больнице.

«Сегодня моей маме 50....Сегодня её не стало! Я обещала спеть для неё песню в её день рождения, и я свое обещание выполнила. Как будто бы она именно этого и ждала. Спасибо врачам, которые передали ей букет. Они даже открыли окно её палаты, чтобы она слышала. Врачи с большой буквы! Я знаю, что вы сделали все, что смогли!».

Девушка опубликовала трогательную видеозапись и обратилась ко всем, чтобы берегли своих родных.

«Берегите своих мамулечек. Храните и оберегайте их. Уделяйте им больше внимания. Приходите к ним в гости и просто разговаривайте. И никогда не обижайтесь на мам, берегите их!» - написала девушка.

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