В Карелии продолжает расти заболеваемость Covid-19

За минувшую неделю в республике было зарегистрировано на 17% больше заболевших коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на 26 сентября диагноз Covid-19 был лабораторно подтвержден у 154 тысяч 264 жителей республики. В 13,3% случаев заболевшими были дети, в 16,7% — пожилые люди.

За минувшую неделю был зарегистрирован 3 661 случай заболевания ковидом. Рост по сравнению с предыдущей неделей составил 17,1% и был зафиксирован у представителей всех возрастных групп.

Средний показатель тестирования в неделю в Карелии составил 209,8 на 100 тысяч населения.