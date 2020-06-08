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В Карелии продолжается модернизация детского здравоохранения (ФОТО)

Новости. Общество
10:14, 09 Июня 2020
фото: © страница вконтакте Михаила Охлопкова
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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков проинспектировал ход ремонта в Детской республиканской больнице.

Министр здравоохранения республики побывал в Детской республиканской больнице, которой из республиканского бюджета в этом году выделены 22 млн рублей на капитальный ремонт приемного отделения и отделения для оказания медицинской помощи детям, больным коронавирусной инфекцией.


© страница вконтакте Михаила Охлопкова

Как отметил Михаил Охлопков на странице в "ВКонтакте", ремонтные работы в приемном отделении уже завершаются. Сейчас здесь готовится помещение под установку аппарата МРТ.


© страница вконтакте Михаила Охлопкова

Инфекционное отделение полностью отремонтировано. Восстановлена кровля одноэтажной пристройки и отремонтированы мельцеровские боксы с отдельными выходами на улицу. Обустроена система автономного дополнительного горячего водоснабжения. Заменены двери, выполнены работы по монтажу кислорода, сжатого воздуха и вакуума, система вентиляции, в каждом боксе она своя.


© страница вконтакте Михаила Охлопкова

Для Детской республиканской больницы закуплено медицинское оборудование, включая аппарат УЗИ, передвижной рентгеновский аппарат, рецеркуляторы, увлажнители кислорода, а также мебель: функциональные кровати, анестезиологические столики, консоли, медицинские шкафы.


© страница вконтакте Михаила Охлопкова

Все помещения соответствуют требованиям, предъявляемым к инфекционным стационарам.


© страница вконтакте Михаила Охлопкова

На этом модернизация детского здравоохранения не закончится. По словам главы Минздрава, в этом году планируем переформатировать работу и Городской детской больницы. Акцент будет сделан на развитие службы реабилитации детей. Для этого в бюджете предусмотрено 30 млн рублей, отметил министр.

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