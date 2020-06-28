В Карелии продолжается подготовка энергообъектов к работе в зимних условиях 2020-2021 годов

С 29 июня по 3 июля АО "Прионежская сетевая компания" продолжит неотложные ремонты в электрических сетях в зоне своей ответственности.
В АО "ПСК" обращают внимание на то, что 1 июля плановые ремонтные работы производиться не будут.
Неотложные ремонты на энергообъектах потребуют кратковременных отключений потребителей от электроэнергии в нескольких населенных пунктах республики. Энергетики просят отнестись к этому с пониманием и приносят извинения за доставленные неудобства.
С 29 июня по 3 июля кратковременные отключения возможны:
Кемский муниципальный район:
- 29 июня с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улица Мосорина (дом 1).
- 29 июня с 13.30 до 15.30. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 34, 34-А, 36), улица Энергетиков (дом 10), здания библиотеки, военкомата, двух магазинов.
- 29 июня с 13.00 до 17.00. Поселок Бабгуба: улица Коргаручьевая.
- 2 июля с 9.00 до 11.00. Город Кемь улицы Малышева (дом 3), Каменева (дом 6), Большой Пудас, Мельничная, здания бани и электрокотельной бани.
- 2 июля с 9.00 до 15.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, Вицупа, Малышева, Морская, Советская, Павлика Морозова, здания музея, собора; поселок Гайжево.
- 2 июля с 13.00 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 17, 19), улица Каменева (дома 12 – 20), здания Пенсионного Фонда РФ, котельной № 2.
- 3 июля с 14.00 до 16.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 60 – 64), здание котельной.
Кондопожский муниципальный район:
- 30 июня с 9.00 до 11.00. Деревня Верхняя Илемсельга.
- 2 июля с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: здание насосной станции.
- 2 июля с 13.00 до 16.00. Город Кондопога: улицы Горького (дом 39), Калинина (дом 2-А), переулок Нигозерский (дом 4-А).
- 3 июля с 8.00 до 12.00. Город Кондопога: Октябрьское шоссе (дом 81-А), улица Строительная (дом 5).
- 3 июля с 9.00 до 17.00. Поселки Гирвас, Койкары, Эльмус, Святнаволок, деревня Уссуна.
Костомукшский городской округ:
- 30 июня с 10.00 до 12.00. Поселок Контокки.
- 2 июля с 9.00 до 16.00. Город Костомукша: улица Солнечная (частично), здание автошколы, участки СНТ в окрестностях города.
Лоухский муниципальный район:
- 29 июня с 10.00 до 12.00. Поселок Энгозеро.
- 2 июля с 10.00 до 22.00. Поселки Софпорог, Новый Софпорог, Пяозерский.
- 3 июля с 12.00 до 16.00. Поселок Чупа: улицы Железнодорожная, Шоссейная, Прибрежная, Речная, Береговая, Ручьевая. Здания АЗС и пожарной части.
Медвежьегорский муниципальный район:
- 29 июня с 10.00 до 13.00 и 2 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Челмужи.
Олонецкий национальный район:
- 3 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Устье Нурмойлы.
Прионежский муниципальный район:
- 29 и 30 июня с 10.00 до 16.00. Местечко Хутор: улицы, Онежская (магазин "Пятерочка"), Озерная; село Деревянное: местечко Орзненский Бор, Ключевской переулок, СНТ "Паломиес".
- 30 июня с 9.00 до 16.00. Гарнизон Бесовец (частично), здание столовой.
- 2 июля с 10.00 до 16.00. Станция Шуйская: улицы Привокзальная, Молодежная, переулок Горный.
Петрозаводский городской округ:
- 30 июня с 11.00 до 14.00. Город Петрозаводск: улица Красная (дом 49).
Сегежский муниципальный район:
- 29 и 30 июня с 9.00 до 17.00. Поселки Попов Порог, Табой Порог, Кяргозеро.
- 30 июня с 9.00 до 14.00. Город Сегежа: улицы Южная, Гористая (дома 55 – 85).
Сортавальский муниципальный район:
- 29 июня с 10.00 по 30 июня до 9.00. Поселок Вяртсиля: улицы Мира, Карельская, Пограничная, Больничная (здание метеостанции).
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