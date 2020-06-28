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В Карелии продолжается подготовка энергообъектов к работе в зимних условиях 2020-2021 годов

Новости. Общество
10:58, 29 Июня 2020
фото: © АО "ПСК"
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С 29 июня по 3 июля АО "Прионежская сетевая компания" продолжит неотложные ремонты в электрических сетях в зоне своей ответственности.

В АО "ПСК" обращают внимание на то, что 1 июля плановые ремонтные работы производиться не будут.

Неотложные ремонты на энергообъектах потребуют кратковременных отключений потребителей от электроэнергии в нескольких населенных пунктах республики. Энергетики просят отнестись к этому с пониманием и приносят извинения за доставленные неудобства.

С 29 июня по 3 июля кратковременные отключения возможны:

Кемский муниципальный район:

- 29 июня с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улица Мосорина (дом 1).

- 29 июня с 13.30 до 15.30. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 34, 34-А, 36), улица Энергетиков (дом 10), здания библиотеки, военкомата, двух магазинов.

- 29 июня с 13.00 до 17.00. Поселок Бабгуба: улица Коргаручьевая.

- 2 июля с 9.00 до 11.00. Город Кемь улицы Малышева (дом 3), Каменева (дом 6), Большой Пудас, Мельничная, здания бани и электрокотельной бани.

- 2 июля с 9.00 до 15.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, Вицупа, Малышева, Морская, Советская, Павлика Морозова, здания музея, собора; поселок Гайжево.

- 2 июля с 13.00 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 17, 19), улица Каменева (дома 12 – 20), здания Пенсионного Фонда РФ, котельной   № 2.

- 3 июля с 14.00 до 16.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 60 – 64), здание котельной.

Кондопожский муниципальный район:

- 30 июня с 9.00 до 11.00. Деревня Верхняя Илемсельга.

- 2 июля с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: здание насосной станции.

- 2 июля с 13.00 до 16.00. Город Кондопога: улицы Горького (дом 39), Калинина (дом 2-А), переулок Нигозерский (дом 4-А).

- 3 июля с 8.00 до 12.00. Город Кондопога: Октябрьское шоссе (дом 81-А), улица Строительная (дом 5).

- 3 июля с 9.00 до 17.00. Поселки Гирвас, Койкары, Эльмус, Святнаволок, деревня Уссуна.

Костомукшский городской округ:

- 30 июня с 10.00 до 12.00. Поселок Контокки.

- 2 июля с 9.00 до 16.00. Город Костомукша: улица Солнечная (частично), здание автошколы, участки СНТ в окрестностях города.

Лоухский муниципальный район:

- 29 июня с 10.00 до 12.00. Поселок Энгозеро.

- 2 июля с 10.00 до 22.00. Поселки Софпорог, Новый Софпорог, Пяозерский.

- 3 июля с 12.00 до 16.00. Поселок Чупа: улицы Железнодорожная, Шоссейная, Прибрежная, Речная, Береговая, Ручьевая. Здания АЗС и пожарной части.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 29 июня с 10.00 до 13.00 и 2 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Челмужи.

Олонецкий национальный район:

- 3 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Устье Нурмойлы.

Прионежский муниципальный район:

- 29 и 30 июня с 10.00 до 16.00. Местечко Хутор: улицы, Онежская (магазин "Пятерочка"), Озерная; село Деревянное: местечко Орзненский Бор, Ключевской переулок, СНТ "Паломиес".

- 30 июня с 9.00 до 16.00. Гарнизон Бесовец (частично), здание столовой.

- 2 июля с 10.00 до 16.00. Станция Шуйская: улицы Привокзальная, Молодежная, переулок Горный.

Петрозаводский городской округ:

- 30 июня с 11.00 до 14.00. Город Петрозаводск: улица Красная (дом 49).

Сегежский муниципальный район:

- 29 и 30 июня с 9.00 до 17.00. Поселки Попов Порог, Табой Порог, Кяргозеро.

- 30 июня с 9.00 до 14.00. Город Сегежа: улицы Южная, Гористая (дома 55 – 85).

Сортавальский муниципальный район:

- 29 июня с 10.00 по 30 июня до 9.00. Поселок Вяртсиля: улицы Мира, Карельская, Пограничная, Больничная (здание метеостанции).

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