890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Эксперт дал два совета россиянам, как сократить телефонный спам
09.12.2021 22:00
В Карелии работник прививочного пункта выдал поддельную справку о вакцинации 3
Сегодня 10:14
Специальная квартира для молодых инвалидов открылась в Петрозаводске
09.12.2021 18:20
Жителей Карелии поблагодарили за помощь пострадавшим в страшном пожаре на юге республики
09.12.2021 18:40

В Карелии продолжается розыск поджигателей, уничтоживших оборудование за 200 миллионов рублей

Новости. Общество
13:54, 10 Декабря 2021
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

Полиция до сих пор не нашла причастных к поджогу лесозаготовительного предприятия в Лоухском районе, за информацию о преступниках обещают до 500 тысяч рублей.

Полиция Карелии продолжает разыскивать лиц, причастных к поджогу лесозаготовительного предприятия в Лоухском районе. В ночь на 23 ноября 2019 года неизвестные подожгли предприятие и скрылись с места преступления. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Всех, кто располагает сведениями о виновных, просят незамедлительно сообщать по телефонам полиции: 8 981 405 54 36, 8 999 094 52 51 или 8 814 271 54 20.

Конфиденциальность гарантируется. За информацию, которая поспособствует раскрытию преступления, полагается вознаграждение в размере до 500 тысяч рублей.

Напомним, в конце ноября 2020 года в Лоухском районе неизвестные подожгли лесозаготовительное предприятие «Финтек», строительство которого шло в рамках федеральной целевой программы. В результате пожара на лесозаводе сгорело оборудование общей стоимостью более 200 миллионов рублей.

Ранее полиция уже обращалась с просьбой о помощи в розыске причастных к поджогу лиц.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
родитель
2021-12-10 14:24:38
Не нашли только потому, что деньги сгорели бюджетные. Если бы пострадал своими деньгами частный инвестор, нашли бы в течении трёх дней. А так -- ну, сгорели и сгорели.
кир
2021-12-10 14:22:51
Хиншейн может разоблачить, он книгу издал. :)
Полезный
2021-12-10 14:17:35
заноза знает
Leopol'd
2021-12-10 14:16:53
Если бы реально сгинули 200млн., то нашли бы давно. А припомнив рассказы свидетелей в СМИ, там всё по "Операции Ы"... И всеми средствами будут избегать слишком тщательного поиска и расследования.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2021, 10:31
Замглавы Петрозаводска отправил ночью мэру СМС о своем увольнении
05.12.2021, 09:27
СКАЗКА: Спикер горсовета Петрозаводска предлагает поступить, как «маленький принц», и привести в порядок планету
08.12.2021, 15:02
Карелии обещают аномальный холод к концу недели
06.12.2021, 15:01
Продажа здания 1903 года постройки в Петрозаводске вызвала ажиотаж среди покупателей
05.12.2021, 19:25
Водитель погиб, упав на машине в овраг с ледяной водой в районе Карелии
06.12.2021, 07:35
Жители Пятого поселка в Петрозаводске умоляют не ставить забор у железной дороги

Аналитика

Сегодня 10:05
Ничего лишнего - только деньги
«Коронавирусные» деньги: как будут выплачивать компенсации за ноябрьские каникулы 2
Налоговая служба Карелии разъяснила, как работодатели и работники получат обещанные компенсации за вынужденный простой во время длинных выходных в начале ноября.
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах 14
09.12.2021 14:20
QR-коды, которые раскололи общество 20
08.12.2021 09:11
Ни детского сада, ни памятника 10
06.12.2021 15:29
«Получил хороший урок» 9
03.12.2021 16:42
Вся аналитика

Чтиво

07.12.2021 14:42
Личное мнение
Зима как «катастрофа» 18
Почему борьба со снегопадом в регионе, приравненном к Крайнему Северу, превратилась в ежегодную зимнюю войну?
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»