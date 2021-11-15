В Карелии продолжается розыск поджигателей, уничтоживших оборудование за 200 миллионов рублей

Полиция до сих пор не нашла причастных к поджогу лесозаготовительного предприятия в Лоухском районе, за информацию о преступниках обещают до 500 тысяч рублей.

Полиция Карелии продолжает разыскивать лиц, причастных к поджогу лесозаготовительного предприятия в Лоухском районе. В ночь на 23 ноября 2019 года неизвестные подожгли предприятие и скрылись с места преступления. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Всех, кто располагает сведениями о виновных, просят незамедлительно сообщать по телефонам полиции: 8 981 405 54 36, 8 999 094 52 51 или 8 814 271 54 20.

Конфиденциальность гарантируется. За информацию, которая поспособствует раскрытию преступления, полагается вознаграждение в размере до 500 тысяч рублей.

Напомним, в конце ноября 2020 года в Лоухском районе неизвестные подожгли лесозаготовительное предприятие «Финтек», строительство которого шло в рамках федеральной целевой программы. В результате пожара на лесозаводе сгорело оборудование общей стоимостью более 200 миллионов рублей.

Ранее полиция уже обращалась с просьбой о помощи в розыске причастных к поджогу лиц.