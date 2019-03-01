В Карелии продолжается сбор средств на восстановления Успенской церкви

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В музее Кондопожского края проходит благотворительная выставка-продажа картин "Весенний подарок", сообщили в администрации района.
Цель выставки – добровольный вклад кондопожских художников в дело восстановления Успенской церкви.
Напомним, пожар начался утром 10 августа, за несколько часов огонь полностью уничтожил деревянную церковь.
Представлены работы разных жанров, выполненные в различной технике (масло, пастель, акварель, графика). Доход от продажи картин будет перечислен в фонд восстановления Успенской церкви в Кондопоге.
На экспозиции представлены работы кондопожских художников: Владимира Панова, Олега Чернышевича, Раисы Малашенковой, Натальи Сосновой, Ирины Соболевой, Дмитрия Здорова, Олеси Наймович, Александра Мельникова, Татьяны Яско.
Выставка-продажа будет работать до 18 марта.
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