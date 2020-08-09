В Карелии продолжают подготовку электрических сетей к работе в холода

АО "Прионежская сетевая компания" ведет неотложные ремонты энергообъектов, а также работы по присоединению новых потребителей к электрическим сетям в зоне своей ответственности.

Ремонтные работы на энергообъектах позволят значительно повысить надежность энергоснабжения потребителей. АО "ПСК" предупреждает, что ремонт и модернизация сетей невозможны без кратковременного отключения потребителей от электроэнергии и приносит извинения за доставленные неудобства.

Кратковременные отключения с 10 по 17 августа возможны:

Медвежьегорский муниципальный район:



- С 10 по 15 августа с 8.30 до 17.00. Деревни Возрицы, Тихвин Бор;

- 10 по 17 августа с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Волозеро (на время отключения потребители будут получать электроэнергию из резервного источника питания);

- 10 и 12 августа с 10.00 до 17.00. Деревня Федотово;

- 12 августа с 15.00 до 17.00. Поселок Кяппесельга; деревни Кяппесельга, Шайдома, Уницы;

- 14 августа с 9.00 до 17.00. Деревня Федотово.

Калевальский национальный район:



- 10 августа с 10.30 до 13.00. Поселок Кепа: улицы Мира (частично), Советская, Набережная, Школьная, переулок Лесной;

- 10 августа с 13.30 до 17.00. Поселок Кепа: улицы Мира (дома 33-51), Карельская, Октябрьская, Комсомольская, здания "Почты России", АТС, местной администрации, ДРСУ;

- 11 августа с 10.00 до 14.00. Поселок Куусиниеми: здания ИП Лесонен, "Сегежа Групп";

- С 12 по 14 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Луусалми;

- 12 августа с 10.00 до 13.00. Деревня Юшкозеро: улицы Антикайнена, Зеленая;

- 12 августа с 14.00 до 17.00. Деревня Юшкозеро: улицы Лесная, Набережная, Советская, здание "Почты России", местной администрации;

- 12 августа с 22.00 до 13 августа до 00.00. Поселок Калевала (частично), здания ЦРБ и насосной станции;

- 13 августа с 16.30 до 19.00. Поселок Боровой: здания промзоны, АЗС, котельной, пилорамы;

- 13 августа с 10.00 до 13.00. Поселок Боровой: улицы Советская, Набережная, Почтовая, Речная, здание Дома Культуры;

- 13 августа с 13.00 до 16.00. Поселок Боровой: улицы Сосновая, Пионерская, Северная, Мира, Строительная.

Лоухский муниципальный район:



- 10 августа с 11.00 до 11.30 и 12 августа с 15.30 до 16.00. Поселки Малиновая Варакка, Хетоламбина;

- 11 августа с 11.00 до 17.00. Поселок Кестеньга: скважина, здание пожарного депо; поселки Софпорог, Новый Софпорог;

- 12 августа с 13.00 до 17.00. Поселок Пяозерский: здания АТС, "Мегафон", школы, музыкальной школы, спортивной школы, детского сада, детского дома, больницы, пожарного депо, РОВД, местной администрации, почты, котельной, теплоцентра, водозабор, очистные сооружения; поселок Тунгозеро: здания АТС, ФАПа, "Почты России", школы, детского сада, котельной, водонапорная башня;

- 12 августа с 10.00 до 17.00. Поселок Лоухи: улицы Совхозная, Набережная, Клубная;

- 13 августа с 12.00 до 17.00. Поселок Софпорог: здания АТС, "Почты России", школы, ФАПа; поселок Новый Софпорог.

Сортавальский муниципальный район:



- 13 и 14 августа с 8.30 до 17.00. Поселок Кирьявалахти (частично).

Лахденпохский муниципальный район:



- с 10 по 14 августа с 9.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улица Суворова.

Кемский муниципальный район:



- 10 августа с 9.00 до 10.00. Город Кемь: здания котельной № 14, прокуратуры, улица Минина (дом 14);

- 11 августа с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Верховье, Мельничная (дома 27, 35-39), Советская, Павлика Морозова, Красноармейская, Морская, Вицупа (дома 14, 14-А, 15, 17, 19), радиорелейная вышка;

- 12 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 5-27), переулок Юбилейный (дом 1);

- 14 августа с 13.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 40, 42, 44-А, 46, 50).

Муезерский муниципальный район:



- 11 августа с 9.00 до 12.00. Поселок Муезерский: улица Привокзальная;

- 12 августа с 9.00 до 12.00. Поселок Муезерский: улицы Набережная, Доценко, Первомайская;

- 12 августа с 13.00 до 17.00. Поселок Муезерский: улица Строителей; поселок Тумба (частично).

Олонецкий национальный район:



- 10 августа с 14.00 до 16.30. Город Олонец: улицы Октябрьская (дома 1, 2, 3, 16), Пролетарская (дом 2), Титова (дома 1-20), Мичурина (дома 8-27), Егорова (дома 17-45), Солнечная (дома 1, 3, 5), здания ГИБДД, дома престарелых;

- С 10 по 14 августа с 10.00 до 17.00. Поселки Верхний Олонец, Черная Речка. На время отключения потребителей планируется обеспечить электроэнергией передвижной дизель электростанцией;

- 11 августа с 9.00 до 10.00. Город Олонец: улицы Сортавальская (дома 15-23), Молодежная, Загородная, переулок Ягодный;

- 11 августа с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Октябрьская (дома 1, 1-А, 1-Б, 2, 3), Пролетарская (дома 1-15), Титова (дома 1-20), Буденного (дома 1, 18, 19), Карла Либкнехта (дома 1-19), переулок Железнодорожный (дома 3-8); поселок "Совхоз Ильинский" (частично);

- 12 августа с 11.00 до 15.00. Поселок Видлица: водонапорные сооружения;

- 12 августа с 12.00 до 16.00. Поселок Видлица: здания дома престарелых, котельной;

- 12 августа с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Майская (дома 12-А, 13), Лесная, Мичурина (дома 8-27), Егорова (дома 17-45), Солнечная (дома 1, 3, 5), Володарского (дома 35, 37, 39, 43, 43-А, 45, 47, 49), Совхозная (дома 2-А, 6-А, 6-Б);

- 13 августа с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улица Карла Либкнехта (дома 36-56), переулки Кирпичный, Больничный;

- 13 августа с 13.30 до 16.30. Город Олонец: улицы Ключевая, Зеленая, Новая, переулок Новый;

- 14 августа с 10.00 до 11.00. Поселок Ильинский: улицы Дружбы народов (дома 11 и 11-А), Мошкина (дома 1, 4-Г, 6-А);

- 14 августа с 14.00 до 15.00. Город Олонец: улицы Володарского (дом 15), Лесхоз (дома 25, 27, 29, 31, 33, 41), Мичурина (дома 1-9).

Прионежский муниципальный район:



- 10 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Молодежная, Кировская, Школьная, Лесная, Советская, Строителей, Гористая, Диспетчерская, Болотная; поселок Заозерье: улицы Родниковая, Новолокская;

- 11 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Советская (дома 133-137), переулок Новый, здания больницы, котельной, АТС, магазинов "Лира", "РайПо";

- 12 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Педасельга: улица Радиоцентр, здания "Почты России", детского сада;

- 13 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская, Советская (обе частично), переулок Ивинский; местечко Маткачи: садово-огородные товарищества;

- 14 августа с 9.00 до 16.00. Деревня Бесовец: улица Левобережная, ДНТ "Астра"; поселок Ладва: улица Строительная, цех камнеобработки, пилорама.