В Карелии пройдет фестиваль ряпушки

Гостей и рыболовов ждут на рыбный праздник в деревне Вокнаволок.
9 и 10 октября в деревне Вокнаволоке уже во второй раз пройдет фестиваль "Ряпушка". Организаторы подготовили для зрителей интерактивные конкурсы, необычные локации для фотографий. Рыбаки же могут посоревноваться в рыбной ловле, пишут "Новости Костомукши".
Чтобы стать участником состязания, нужна лодка, спасательные жилеты и команда из двух человек. Для регистрации необходимо позвонить по номеру: 8-921-452-94-50.
Заявки принимаются до 1 октября. Сети выдают и регистрируют организаторы мероприятия.
Подробная информация размещена в группе в "ВКонтакте".
Комментарии