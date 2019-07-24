В Карелии пройдет фестиваль уснувших деревень

На фестивале, который пройдет в селе Кончезеро Кондопожского района, с концертом выступит группа "Тролль гнет ель".

Так, 17 августа в историческом селе Кончезеро Кондопожского района пройдет третий Фестиваль уснувших деревень "Кончезерская слобода", сообщается в паблике "Республика Карелия".

Главной площадкой праздника станет заводская слобода, связанная со строительством чугунолитейного завода и дальнейшим развитием вокруг нее села Кончезера.

Гостей ждут Петровская ассамблея с ремеслами, яствами и светскими танцами, сельский праздник с ярмаркой, песнями, частушками и народными гуляньями.

Тематические площадки фестиваля, иллюстрирующие начало "железной истории" села в XVIII веке, завершатся музыкальным "железом" – концертом группы "Тролль гнет ель".