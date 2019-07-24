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Новости. Общество
18:00, 24 Июля 2019
фото: vk.com/gov_karelia

В Карелии пройдет фестиваль уснувших деревень

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На фестивале, который пройдет в селе Кончезеро Кондопожского района, с концертом выступит группа "Тролль гнет ель".

Так, 17 августа в историческом селе Кончезеро Кондопожского района пройдет третий Фестиваль уснувших деревень "Кончезерская слобода", сообщается в паблике "Республика Карелия".

Главной площадкой праздника станет заводская слобода, связанная со строительством чугунолитейного завода и дальнейшим развитием вокруг нее села Кончезера.

Гостей ждут Петровская ассамблея с ремеслами, яствами и светскими танцами, сельский праздник с ярмаркой, песнями, частушками и народными гуляньями.

Тематические площадки фестиваля, иллюстрирующие начало "железной истории" села в XVIII веке, завершатся музыкальным "железом" – концертом группы "Тролль гнет ель".

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Комментарии

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бюджет
2019-07-24 18:42:53
Людей жизни лишают в деревнях, а они фестивали проводят! Слово то придумали- «уснувшие». Кончезеро то ещё в благодатном месте, а сколько «уснуло» на окраинах центров районов: ФАПа нет, почты нет, магаза нет, связи нет, автобусов нет, ЖД нет, дорог в деревне нет, короче, полный пипец.
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