В Карелии пройдет Международный форелевый форум

Правительство Карелиb выступило с инициативой проведения 12-13 марта текущего года Международного форелевого форума.

"Главной целью этого знакового события станет выстраивание Стратегии развития отрасли аквакультуры в Карелии, выработанное с участием органов власти, бизнеса, научного сообщества и общественности", – сказал представитель Карелии при президенте РФ Владимир Тимофеев.

Участники заседания, состоявшегося 30 января, обсудили формат, символику, организационные вопросы подготовки и проведения форума, обозначили ключевые темы, которые необходимо обсудить на его площадках.

Члены оргкомитета выразили надежду, что форум станет авторитетной площадкой международного уровня для диалога бизнеса и власти по вопросам развития аквакультуры и экспортного потенциала, выращивания посадочного материала, создания селекционно-племенных центров рыбоводства и мер поддержки отечественных производителей корма для выращивания ценных видов рыб, развития товарной аквакультуры и снижения зависимости производства аквакультуры от кормов зарубежных производителей, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.