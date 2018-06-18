В Карелии пройдет первенство России по рафтингу

На соревнования заявились порядка 20 команд.

С 19 по 22 июня на Сойважпороге реки Шуя в Пряжинском районе пройдет первенство России по рафтингу среди юниоров и юниорок (международная группа "Youth (U19) Division" до 20 лет).

На соревнования предварительно заявились около 20 команд из Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области (г. Химки), Белгородской области (г. Старый Оскол) и Красноярска. Команды Карелии представлены учащимися Муезерского, Питкярантского (поселок Ляскеля), Прионежского (поселок Мелиоративный), Суоярвского (поселок Поросозеро) районов и Петрозаводска.

В программе соревнований 19 июня – мандатная комиссия и квалификационные заезды на Сойважпороге в местечке Поляна Пряжинского района.

20 июня – открытие соревнований состоится в 10.00 на Сойважпороге, после этого стартует парная гонка для выявления сильнейших в заездах.

21 июня в программе слалом на пороге.

22 июня 7-километровая длинная гонка, которая стартует от местечка Юманишки и финиширует у поляны соревнований, выявит сильнейших и распределит команды по местам.

В вечернее время для спортсменов пройдут товарищеские встречи между командами по волейболу, футболу, туристские соревнования.

Соревнования организованы Карельским республиканским отделением Федерации рафтинга России и пройдут при организационной поддержке детского оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт-Петербурга "Балтийский берег" и ООО "Турбаза Поляна".