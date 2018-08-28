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Новости. Общество
17:40, 28 Августа 2018

В Карелии прокуратура оштрафовала председателя садоводческого товарищества, отключившего свет в деревне

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В Кондопожском районе в деятельности одного из садово-огороднических товариществ были выявлены нарушения закона, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кондопожского района выявила нарушения закона в деятельности одного из садово-огороднических товариществ.

Установлено, что в мае 2018 года на общем собрании членов СОТ "Медик" было принято решение произвести мероприятия по ограничению потребления электроэнергии путем отключения рубильника на границе раздела балансовой принадлежности между СОТ и энергоснабжающей организацией с июня 2018 года.

Вследствие этого решения жители деревни Уссуна Кондопожского района, присоединенные к электросетям товарищества, на два дня остались без электричества.

Вместе с тем, в компетенцию общего собрания и правления садоводства, а также в полномочия председателя товарищества не входят вопросы подключения и прекращения подачи электроэнергии. Уставом данной организации не предусмотрена возможность и порядок введения режима приостановления энергопотребления.

Таким образом, СОТ "Медик" не является гарантирующим поставщиком электроэнергии, ресурсоснабжающей организацией или исполнителем коммунальной услуги по электроснабжению. Следовательно, у него отсутствовали полномочия и правовые основания по принятию решения об отключении электроэнергии, а также по введению режима приостановления режима энергопотребления.

По результатам проверки прокуратура района 6 июня внесла председателю СОТ "Медик" представление об устранении нарушений законодательства об электроснабжении.

Представление им получено 9 июня, но в нарушение требований Федерального закона ответ поступил в прокуратуру только 31 июля, то есть с нарушением установленного законом месячного срока.

При этом требования законные прокурора, изложенные в указанном акте прокурорского реагирования, не были удовлетворены, конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, не приняты.

Несмотря на то, что электроснабжение д. Уссуна было возобновлено сразу после начала прокурорской проверки, решение собрания товарищества в части отключения электроэнергии не отменено.

По данному факту прокуратурой района в отношении председателя СОТ "Медик" было возбуждено производство по делу об административном правонарушении.

Постановлением Кондопожского городского суда председатель СОТ "Медик" привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.

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