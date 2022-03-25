В Карелии прокуратура проверит историю с обнаружением 4-сантиметровой иглы в школьном питании

Прокуратура республики организовала проверку по сообщениям СМИ об обнаружении иглы в коржике, который приобрел ученик в школьной столовой.

Прокуратура республики организовала проверку по сообщениям СМИ об обнаружении 25 марта швейной иглы в кондитерском изделии, приобретенном учащимся в школе поселка Шуя. Об этом информирует сайт надзорного органа.

В ходе проверки будет дана оценка, в том числе, действиям администрации школы по приемке продуктов при организации питания учащихся.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 25 марта, ученик восьмого класса Шуйской школы № 1 обнаружил 4-сантиметровую швейную иглу в корже, который он приобрел в столовой.