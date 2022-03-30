В Карелии прокурор помог полировщику камня выбить деньги у бывшего работодателя

Помощник прокурора Кондопожского района Денис Жубрев помог обратившемуся к нему работнику предприятия, который не мог получить полагающиеся ему деньги после увольнения.

Помощник прокурора Кондопожского района Денис Жубрев провел проверку по обращению жителя Кондопоги о нарушении предприятием камнеобработки трудового законодательства в части невыплаты окончательного расчета при увольнении. Об этом информирует прокуратура Карелии.

Обратившийся работал в организации полировщиком камня, затем он уволился по собственному желанию. Как пояснили в прокуратуре, при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику, производится в день увольнения. Если сотрудник в день увольнения не работал, то деньги должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

В нарушение указанных норм закона окончательный расчёт с заявителем был произведен лишь спустя 10 дней после увольнения и только после прокурорского вмешательства.

Прокуратура района возбудила в отношении директора предприятия дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений). Материалы направлены в Государственную инспекцию труда в Республике Карелия.

Ранее сообщалось, что в Карелии приставы списали деньги со счета компании-должника и раздали ее работникам зарплату.