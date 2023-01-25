В Карелии прошел первый в 2023 году этап чемпионата России по ралли

В Лахденпохском районе гонщики выявляли лучшего на ралли «Карелия».

Как сообщили в Минспорта республики, в Лахденпохском районе проходит этап Чемпионата России по автомобильному спорту ралли «Карелия» — первый в 2023 году.

Видео гонок было взято с паблика «Новости чемпионата России по ралли». Там же опубликовали победителей первого этапа, как в абсолютном зачете, так и в отдельных номинациях.

В абсолютном зачете победу одержал экипаж Денис Ростилов — Василий Слобожанинов на Skoda Fabia. В зачете N4 — Алексей Миронов — Олег Заварницын на MMC Lancer Evo 9, в зачете R3 — Тимофей Андрющенко — Михаил Прокопюк на Honda Civic, в зачет R2 — Александр Зайцев — Евгений Сапунов на Opel Adam.

Представитель Карелии Илья Акимов из Петрозаводска в паре со штурманом Александром Басмановым из Химок занял третье место в зачете R3.

Ранее пилот единственного в Карелии женского раллийного экипажа рассказала «Столице на Онего» о том, что привело ее в гонки, об авариях и о перспективах автоспорта в республике.