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В Карелии прошла тренировка по лесоустройству с участием представителей Segezha Group

Новости. Общество
15:05, 07 Сентября 2020
фото: © Segezha Group
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На территории лесничества в Беломорском районе 3-5 сентября состоялась коллективная тренировка по таксации лесных участков.

В тренировке приняли участие представители специализированной научно-производственной организации ООО "Леспроект" и сотрудники филиала АО "Сегежский ЦБК" –руководителя службы заготовки, начальника отдела лесопользования, начальника и старшего инженера участка.

Занятия прошли на пробных площадях и таксационных выделах с выборочной измерительно-перечислительной таксацией. Целью коллективной тренировки было совершенствование навыков и закрепление опыта в определении таксационных характеристик лесных насаждений (таксации леса) на основе повыдельной измерительно-перечислительной и контрольной индивидуальной таксации. В процессе тренинга в качестве технической основы учитывалась информация космических и аэрофотоснимков.

На 30 объектах обучающей выборки выполнен комплекс технических упражнений принятой технологии работ, направленных на получение объективной информации о состоянии и динамике структуры лесных участков, всестороннее исследование лесных насаждений в границах установленной территории, выявление, учет и оценку количественных (запас) и качественных (товарность) характеристик лесных ресурсов. Участники мероприятия получили практические навыки установления границ, определения преобладающих пород, породного состава и других таксационных характеристик лесного насаждения. Были проведены лесопатологическое обследование древостоев, оценка экологического состояния местности. Также измерялись таксационные показатели отдельных деревьев для качественного выполнения отводов, осуществлялась таксация лесосек и обсуждались планы освоения лесных ресурсов компании.

"Наши специалисты усовершенствовали свои знания в области определения породного состава и качества лесных насаждений", – отмечает начальник отдела лесопользования филиала АО "Сегежский ЦБК" по лесным ресурсам Александр Лобач.

"Несовершенство современной системы инвентаризации лесов создает сложности ввиду отсутствия своевременной и достоверной информации на момент отвода лесосек и рубки. Так происходит из-за того, что лесоустройство и материалы таксации не актуальны из-за превышения их ревизионного срока, – прокомментирует управляющий директор по реализации госпрограмм и лесной политике Segezha Group Николай Иванов. – Дальнейший прогресс в методике лесоустроительных и лесоучетных работ может быть обеспечен только путем применения более точных цифровых методов, своевременности проведения таких работ и внесения информации об изменениях состояния лесов в базы данных в межревизионный период".

"Оптимальная комбинация традиционных визуально-измерительных и дешифровочных методов с обязательной закладкой пробных площадей была бы перспективным решением накопившихся вопросов в сфере лесоустройства. При лесоустроительных работах таксация является одним из основополагающих элементов, направленных на организацию рационального использования лесов для заготовки древесины", – говорит Николай Иванов.

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