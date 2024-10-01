В Карелии простятся с земляком, погибшим на СВО

Церемония прощания пройдет в Медвежьегорске.

В Медвежьегорске пройдет церемония прощания с местным уроженцем, Денисом Баревым, погибшим в ходе спецоперации. Об этом сообщили в паблике районной администрации.

Погибшему было 36 лет. В последний путь мужчину проводят в Медвежьегорске.

Церемония прощания пройдет в пятницу, 4 октября, с 10.00 до 11.30 в «Медвежьегорском городском центре культуры и досуга». C 10.30 до 11.00 будет проходить отпевание.