В Карелии проверят госучреждения из-за трагедии в Кемерово

После трагедии в Кемерово в госучреждениях с массовым пребыванием людей будут проведены проверки по выполнению требований пожарной безопасности, сообщает правительство Карелии.

В связи с трагедией в Кемерово глава Карели Артур Парфенчиков провел экстренное совещание с участием представителей прокуратуры, МЧС, исполнительной и законодательной власти региона, местного самоуправления.

"То, что произошло в Кемерово – это национальная трагедия, о которой, наверное, будут вспоминать и через сто лет. Мы понимаем, что будут приняты соответствующие меры на федеральном уровне. Но нам нужно на региональном и муниципальном уровне сделать выводы для предотвращения подобной трагедии", - сказал Парфенчиков.

Руководитель республики поручил провести дополнительные проверки требований пожарной безопасности для обеспечения безопасности людей в государственных учреждениях образования, здравоохранения, соцзащиты, культуры и спорта.

Ответственными за их проведение назначены вице-премьеры по курируемым сферам.

Рекомендации по проведению подобных проверок будут даны органам местного самоуправления и представителям бизнеса.

в Центре управления кризисными ситуациями состоится совещание в формате видеосвязи с участием заместителей премьер-министра правительства и руководителей торговых центров Карелии (всего на территории республики функционируют 34 торговых центра).

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово начался в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека. В больницах остаются 12 человек, у большинства из них отравление угарным газом.

По делу о пожаре задержали четырех человек. Разбор завалов не могут начать, поскольку там возобновилось задымление и есть угроза обрушения конструкций. Очевидцы говорят, что не слышали сигнализации.