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Новости. Общество
15:14, 26 Марта 2018

В Карелии проверят госучреждения из-за трагедии в Кемерово

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После трагедии в Кемерово в госучреждениях с массовым пребыванием людей будут проведены проверки по выполнению требований пожарной безопасности, сообщает правительство Карелии.

В связи с трагедией в Кемерово глава Карели Артур Парфенчиков провел экстренное совещание с участием представителей прокуратуры, МЧС, исполнительной и законодательной власти региона, местного самоуправления.

"То, что произошло в Кемерово – это национальная трагедия, о которой, наверное, будут вспоминать и через сто лет. Мы понимаем, что будут приняты соответствующие меры на федеральном уровне. Но нам нужно на региональном и муниципальном уровне сделать выводы для предотвращения подобной трагедии", - сказал Парфенчиков.

Руководитель республики поручил провести дополнительные проверки требований пожарной безопасности для обеспечения безопасности людей в государственных учреждениях образования, здравоохранения, соцзащиты, культуры и спорта.

Ответственными за их проведение назначены вице-премьеры по курируемым сферам.

Рекомендации по проведению подобных проверок будут даны органам местного самоуправления и представителям бизнеса.

в Центре управления кризисными ситуациями состоится совещание в формате видеосвязи с участием заместителей премьер-министра правительства и руководителей торговых центров Карелии (всего на территории республики функционируют 34 торговых центра).

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово начался в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека. В больницах остаются 12 человек, у большинства из них отравление угарным газом.

По делу о пожаре задержали четырех человек. Разбор завалов не могут начать, поскольку там возобновилось задымление и есть угроза обрушения конструкций. Очевидцы говорят, что не слышали сигнализации.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Д.Ю
2018-03-26 16:26:32
Если представить, не дай бог, что это произошло на третьем этаже Лотос Плазы. Где расположены детские площадки, каток, кинотеатры, кафешки и т.д. Посетители поднимаются на 3 этаж и спускаются с него либо по узким эскалаторам, либо на лифте.
И вот если случится пожар, вся толпа вместе с детьми рванёт к лифтам и узкому эскалатору. Литы могут застрять, а что будет твориться на эскалаторе, лучше даже себе не представлять.

Лотос Плаза наверняка относится к малому бизнесу и неё надзорные каникулы?
Елена
2018-03-26 16:12:21
Школы и сады проверяют столько раз в году, что захочешь - не нарушишь. А в торговых центрах сама не раз наблюдала полный беспредел с безопасностью.
Мизантроп
2018-03-26 16:40:50
Елена, В этом все и дело. ЧАСТНИК, вот корень зла. Частник умеет только три вещи делать - убивать, воровать и просирать. Что и потвердила "Хромая лошадь", теплоход "Булгария", теперь вот Кемерово, а до этого Волоколамск.
Неравнодушный
2018-03-26 15:46:14
Давно мечтаю научиться пользоваться огнетушителем.
Д.Ю
2018-03-26 15:38:10
Детские сады и школы проверьте, в первую очередь.
Иван
2018-03-26 15:37:55
Ну вот скажите мне: Почему должны погибнуть десятки людей, чтобы власть начала шевелиться? а ответственные чиновники выполнять свои обязанности? В трагедии на Сямозеро , я так думаю, 90%- это вина Карельского МЧС. Ведь наверняка знали, что лагерь проводит водные походы и не предупредили трагедию. Но зато Шугаев грамоту свою получил....
Гость
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