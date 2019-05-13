В Карелии проверят пожарную безопасность жилья

С 13 мая по 10 июня по решению правительства Карелии пройдет месячник пожарной безопасности в жилищном фонде республики.

В период проведения месячника будут проводиться профилактические мероприятия, направленные на защиту жизни и здоровья граждан, обеспечение сохранности жилищного фонда всех форм собственности от пожаров, ограничение их последствий, обучение населения и учащихся школ мерам пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба республиканского Госкомитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения в рамках месячника планируется проведение оперативных проверок мест проживания различных групп лиц социального риска: малообеспеченных, без постоянного места жительства, детей и подростков, склонных к совершению правонарушений.

Будут организованы мероприятия по выявлению и сносу бесхозных строений, по очистке от мусора дворовых территорий, подвалов и чердаков жилых домов.

Планируется обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности и проведение инструктажа для пожилых граждан, инвалидов, многодетных семей, проведение занятий по мерам пожарной безопасности в быту среди учеников школ.

Предполагается, что к проведению месячника пожарной безопасности будут привлечены работники Государственного комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Карелия. В профилактических мероприятиях также примут участие представители органов местного самоуправления, специалисты Министерства образования, работники Карельского республиканского отделения "Всероссийского добровольного пожарного общества".