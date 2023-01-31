В Карелии работник АЗС спрятал телефон в холодильнике, но вор его нашел

Сортавальский городской суд вынес приговор по делу о краже телефона на одной из автозаправочных станций.

Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Республики Карелия.

Как установил суд, кража была совершена в октябре 2022 года. Работник АЗС спрятал телефон в холодильнике. Один из посетителей это увидел, похитил телефон и скрылся с места преступления.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ.