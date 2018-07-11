В Карелии работодатели откроют дополнительно более 5 тысяч вакансий

Дополнительная потребность в рабочих и специалистах на предприятиях и в учреждениях Карелии в 2019 году составит 5,4 тысячи человек.

Это следует из прогноза регионального управления труда и занятости, составленного на основе опроса работодателей. В результате опроса были получены сведения от 1357 субъектов хозяйственной деятельности всех форм собственности.

Согласно прогнозу, основной объем потребности в кадрах приходится на обрабатывающее производство – 894 чел. (16,7 %), образование – 731 чел. (13,6%), деятельность в области здравоохранения – 722 чел. (13,4%), транспортировку и хранение – 524 чел. (9,8 %) и торговлю и ремонт автотранспортных средств - 509 чел. (9,5%).

Среди рабочих и служащих, имеющих подготовку по программам среднего профессионального образования, рынок труда республики испытывает наибольшую потребность в автомеханиках (водителях автомобилей), продавцах и кассирах, машинистах дорожных и строительных машин, электромонтерах по ремонту и обслуживанию электрооборудования, поварах и кондитерах, монтажниках связи.

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