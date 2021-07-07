В Карелии ранее судимый мужчина воспользовался забывчивостью своей знакомой

Полиция Медвежьегорского района раскрыла преступление, совершенное 33-летним рецидивистом в отношении своей знакомой, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорскому району обратилась 41-летняя жительница района и сообщила, что с её банковского счёта исчезли деньги. Женщина предположила, что кражу совершил её знакомый, у которого она накануне оставила мобильный телефон.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен тот самый 33-летний ранее судимый приятель заявительницы.

Мужчина сознался в содеянном. Он рассказал, что, действительно, нашёл дома смартфон знакомой. Однако вместо того, чтобы вернуть чужую вещь, он с помощью мобильной услуги перевёл на счёт друга более 6 тысяч рублей, а затем потратил их.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.