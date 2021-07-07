Реклама
Прислать новость
Голикова призвала власти Карелии запретить все массовые мероприятия из-за коронавируса 19
Сегодня 06:40
Коммунальщики объяснили шумную работу ТЭЦ в Петрозаводске и пообещали уменьшить неудобства для жителей Сулажгоры 4
Сегодня 10:32
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО) 12
Сегодня 07:25
Эксперт назвал самые опасные для здоровья продукты в жару
07.07.2021 20:30

В Карелии ранее судимый мужчина воспользовался забывчивостью своей знакомой

Новости. Криминал
17:40, 08 Июля 2021
фото: © Flickr / volliem

Полиция Медвежьегорского района раскрыла преступление, совершенное 33-летним рецидивистом в отношении своей знакомой, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорскому району обратилась 41-летняя жительница района и сообщила, что с её банковского счёта исчезли деньги. Женщина предположила, что кражу совершил её знакомый, у которого она накануне оставила мобильный телефон.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен тот самый 33-летний ранее судимый приятель заявительницы.

Мужчина сознался в содеянном. Он рассказал, что, действительно, нашёл дома смартфон знакомой. Однако вместо того, чтобы вернуть чужую вещь, он с помощью мобильной услуги перевёл на счёт друга более 6 тысяч рублей, а затем потратил их.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
04.07.2021, 23:40
Автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
01.07.2021, 10:27
Путешествующий по Карелии блогер разочаровался калитками: «Они отвратительны!»

Чтиво

Сегодня 15:28
Личное мнение
Вакцинация как вопрос веры 2
У карельских чиновников не хватило аргументов убедить около двух тысяч жителей республики в необходимости добровольной прививки от коронавируса?
Новые технологии в лечении катаракты
06.07.2021 11:30
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»