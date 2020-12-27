В Карелии ранее судимый пьяный мужчина зарезал женщину

В Сегеже мужчина обвиняется в убийстве женщины, сообщает карельский Следком.

Сегежские следователи расследуют уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в совершении убийства. Об этом информирует карельское управление Следкома.

По версии следствия, в Сегеже в декабре этого года обвиняемый, будучи пьяным, поссорился со знакомой женщиной и напал на нее с ножом. Он причинил ей раны, от которых жертва скончалась на месте происшествия.

Суд избрал в отношении обвиняемого, ранее судимого за совершение преступления против личности, меру пресечения в виде заключения под стражу.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мужчина, совершивший зверское убийство в Карелии, 7 лет скрывался в Грузии.