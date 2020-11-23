Мужчина, совершивший зверское убийство в Карелии, 7 лет скрывался в Грузии

В Карелии перед судом предстанет мужчина, который в 2013 году с другом задушил и сжег женщину, сообщили в Следкоме Карелии.

В апреле 2013 года двое мужчин в Петрозаводске напали на мать сожительницы одного из них и задушили ее. Затем злоумышленники вывезли на автомобиле тело потерпевшей в лес, где попытались сжечь.

В дальнейшем один из обвиняемых был задержан, после проведенного расследования уголовное дело в отношении него направлено в суд, приговором которого, с учетом заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве, он осужден к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Второй обвиняемый с места происшествия скрылся и покинул территорию Российской Федерации.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый был объявлен в международный розыск, и его местонахождение установлено в Грузии, откуда он был экстрадирован в Россию.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по делу утверждено обвинительное заключение, после вручения которого обвиняемому уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.