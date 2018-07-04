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Новости. Общество
12:49, 04 Июля 2018

В Карелии рассматривают "различные предложения по внедрению раздельного сбора мусора", сообщили власти

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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, ООО "Автоспецтранс" рассматривает различные предложения по внедрению раздельного сбора отходов в Петрозаводске и других районах республики.

Об этом говорится в ответе регионального министерства строительства,  ЖКХ и энергетики на запрос "Столицы на Онего".

Запрос в Минстрой мы направили после рассказа петрозаводчанки о том, как ей пришлось несколько дней искать в карельской столице контейнер для пластиковых бутылок, в котором еще осталось свободное место для таких отходов.  Нас интересовало: кто занимается вывозом пластиковых отходов в городе, как часто опорожняются контейнеры для пластика, куда вывозятся такие отходы и что с ними потом происходит.

В министерстве строительства, ЖКХ и энергетики "Столице на Онего" сообщили, что на сегодняшний день на территории некоторых районов Петрозаводска установлены контейнеры ПМУП "Автоспецтранс" для раздельного сбора отходов (макулатура и бутылки). "Это Перевалка, Древлянка, Университетский городок, Пятый поселок, СКЗ, Центр", - перечислили в Минстрое.

"Контейнеры для сбора бутылок вывозятся ПМУП "Автоспецтранс" один раз в месяц, для сбора макулатуры один раз в неделю. В дальнейшем данные отходы передаются ООО "ЮВИ-ПТЗ" для дальнейшей переработки и утилизации. Кроме того, ООО "ЮВИ-ПТЗ" организован "Сбормобиль", который курсирует по г. Петрозаводску ежемесячно и принимает макулатуру, пластиковые бутылки, алюминиевые банки и др. вторсырье", - отмечается в ответе ведомства.  

В Минстрое также отметили, что с 1 января 2019 предусмотрено внедрение региональным оператором раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории Карелии.

"На сегодняшний день, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО "Автоспецтранс" рассматривает различные предложения по внедрению раздельного сбора отходов в г. Петрозаводске и других районах республики, а также проводит работу по выбору организаций, которые будут изготавливать контейнеры для раздельного сбора отходов, и рассчитывать необходимое количество вышеуказанных контейнеров", - заключили в министерстве.

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