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В Карелии растет число детей, заразившихся коронавирусом

Новости. Общество
10:00, 27 Сентября 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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За сутки 45 детей в Карелии заразились коронавирусом, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 45 детей в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Таким образом, число инфицированных детей достигло 6971.

За сутки выздоровел 31 маленький пациент. Всего за время пандемии в Карелии выписались по выздоровлению 6635 детей.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 179 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано три смерти, выздоровели 189 пациента.

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