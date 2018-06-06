В Карелии растет популярность на индивидуальные туры

Туристы в Карелии все чаще заказывают индивидуальные туры, сообщила представитель компании "ИнтурЛидер" Мария Тучковская.

"В последние три года выросло в геометрической прогрессии количество запросов на индивидуальные программы. Мини-группы от двух до семи человек, которые предпочитают получать индивидуальное обслуживание, включая Валаам или Соловки", - сказала Мария Тучковская на пресс-конференции в Петрозаводске 5 июня.

"Туристов абсолютно не смущает то, что, например, на Соловках или Валааме их не смущает, что они должны заплатить как за группу из 20 человек, хотя их двое. Туристы богатые есть", - пояснила она.

Напомним, по итогам 2017 года Карелию посетили 780 тыс. организованных туристов.