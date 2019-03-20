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Новости. Общество
10:36, 20 Марта 2019

В Карелии раздавили 115 кг санкционных яблок

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На складах в Петрозаводске обнаружены польские яблоки, запрещенной к ввозу на территорию РФ.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий 14 и 15 марта специалистами отдела пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора по адресам в Петрозаводске на Шуйском шоссе, д. 2 и Шуйском шоссе, д. 8 выявлены партии яблок свежих общим объемом 115 кг, страной происхождения которых, согласно маркировочным этикеткам, является Польша.

Товаросопроводительные документы на указанные партии отсутствовали.

В соответствии Указу президента Российской Федерации от 29 июля 2015 года и Постановления правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 года указанная продукция изъята из оборота и уничтожена механическим способом на полигоне ТБО в местечке Орзега Прионежского района Республики Карелия.

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