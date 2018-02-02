В Карелии раздавили 45 кг польских яблок

Фрукты раздавили на полигоне в Орзеге.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, 1 февраля специалисты отдела пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора провели контрольно-надзорное мероприятие. Они выехали по месту осуществления хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя (г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, д. 8) и выявили партию свежих яблок в количестве 45,1 кг. Страной происхождения фруктов, согласно маркировочным этикеткам, является Польша. Импортер - РУП "Белтаможсервис" (Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Крупской, д. 230). Товаросопроводительные документы на подкарантинную продукцию не представлены.

В соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 июля 2015 года и постановлением правительства от 31 июля продукция изъята из оборота и уничтожена механическим способом на полигоне ТБО в деревне Орзега Прионежского района.