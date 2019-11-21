В Карелии развитие системы медпомощи детям обошлось в 73 млн рублей

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В текущем году на оказание медицинской помощи детям властями республики будет направлено около 73 млн рублей, сообщил Артур Парфенчиков.
В этом году в центральные районные больницы поставили более 20 единиц медицинской техники, в том числе аппараты УЗИ, электрокардиографы, офтальмологическое оборудование и так далее.
"Всего в 2019 году на создание инфраструктуры для оказания медицинской помощи детям в Карелии направляем почти 73 млн рублей", - заявил глава региона Артур Парфенчиков.
Подробности - на сайте "Вести Карелии".
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