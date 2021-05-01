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В Карелии разыскивается мужчина, который ушел в тапках в лес и не вернулся (ФОТО)

Новости. Происшествия
10:51, 02 Мая 2021
фото: © Александр Щербак/ТАСС
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Полиция Пряжинского района ведет розыск без вести пропавшего жителя Эссойлы, ушедшего 20 апреля в лес в темно-зеленой футболке и тапках.

Полиция Пряжинского района устанавливает местонахождение пропавшего без вести 39-летнего Алексея Ф., жителя поселка Эссойла. 20 апреля 2021 года он ушел из дома в сторону сельхозполей и леса, расположенных вблизи Эссойлы и до настоящего времени место его нахождения не установлено.

Приметы: невысокого роста (около 160 см), худощавого телосложения, волосы коротко подстрижены темные. Был одет в темно-зеленую футболку, темные брюки, тапки.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого или видевших его 20 апреля и позднее, полиция просит сообщить по телефонам: 8-906-207-75-88, 8(814-56) 3-29-60 или 02 (с мобильного — 102).

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Комментарии

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кир
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