В Карелии разыскивается пациент ковидного центра

Мужчина вышел из ковидного центра в Соломенном и пропал.
Как сообщается в паблике «Доброспас», сотрудники отдела полиции разыскивают без вести пропавшего Андрей К. 1957 года рождения, который 11 октября вышел из ковидного центра в Соломенном и пропал.
Разыскиваемый проживает в поселке Ладва Прионежского района, в Петрозаводске не ориентируется, проблемы с памятью.
Приметы: рост 170 см, 170 худощавого телосложения, волосы и борода седые.
Всех, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемого или видевших его после 11 октября, полиция просит незамедлительно сообщать сведения по телефону +7 911 4092696.
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