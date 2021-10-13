В Карелии разыскивается пациент ковидного центра

Мужчина вышел из ковидного центра в Соломенном и пропал.

Как сообщается в паблике «Доброспас», сотрудники отдела полиции разыскивают без вести пропавшего Андрей К. 1957 года рождения, который 11 октября вышел из ковидного центра в Соломенном и пропал.

Разыскиваемый проживает в поселке Ладва Прионежского района, в Петрозаводске не ориентируется, проблемы с памятью.

Приметы: рост 170 см, 170 худощавого телосложения, волосы и борода седые.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемого или видевших его после 11 октября, полиция просит незамедлительно сообщать сведения по телефону +7 911 4092696.