В Карелии разыскивают мужчину, о котором ничего не известно с июня

В Кондопожском районе пропал 38-летний мужчина.

В паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили о поиске 38-летнего Ивана Владимировича Б. со станции Лижма в Кондопожском районе Карелии, о местонахождении которого не известно с 17 июня 2022 года.

Пропавший был одет в черную толстовку, голубую футболку, серые штаны, светло-серые кроссовки. Он худощавого телосложения, с русыми волосами, рост — 185 сантиметров.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, в отряде просят сообщать информацию.