В Карелии разыскивают мужчину, о котором ничего не известно с июня

В Кондопожском районе пропал 38-летний мужчина.
В паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили о поиске 38-летнего Ивана Владимировича Б. со станции Лижма в Кондопожском районе Карелии, о местонахождении которого не известно с 17 июня 2022 года.
Пропавший был одет в черную толстовку, голубую футболку, серые штаны, светло-серые кроссовки. Он худощавого телосложения, с русыми волосами, рост — 185 сантиметров.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, в отряде просят сообщать информацию.
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