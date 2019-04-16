В Карелии разыскивают водителя, снесшего ворота дома перед Новым годом

Новости по теме
Загрузка...
В Лахденпохье ищут водителя, повредившего ворота дома 30 декабря 2018 года.
ГИБДД Лахденпохья разыскивает очевидцев ДТП.
В период с 30.12.2018 года по 07.04.2019 года неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на ворота забора, которым ограждён дом по адресу: г. Лахденпохья, ул. Тихая, д.4, в результате чего повредил ворота.
Место ДТП неустановленный водитель оставил, в полицию о случившемся не сообщил.
Госавтоинспекция города обращается к возможным очевидцам данного происшествия, имеющим какую-либо информацию о ДТП, с просьбой, оказать помощь и обратиться по адресу: г. Лахденпохья, ул. Советская, д.8 (Отделение ГИБДД) или по телефону (814-50) 4-01-00, (814-50) 4-01-19.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.04.2019, 09:00
15.04.2019, 14:08
14.04.2019, 18:02
12.04.2019, 11:24
11.04.2019, 15:12
Аналитика
15.04.2019 14:13
Политкухня
Самым популярным политиком на парламентских выборах в Финляндии оказался лидер "Истинных финнов" Юсси Халла-ахо.
12.04.2019 16:25
08.04.2019 13:04
08.04.2019 11:59
Чтиво
15.04.2019 15:40
Без политики
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках. Но не все так гладко, как хотелось бы… Дачники, в битве за урожай, очень часто "зарабатывают" большие проблемы со здоровьем.
15.04.2019 14:08
15.04.2019 11:59
Медиа
04.04.2019 14:29
Опрос
Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?
Комментарии