В Карелии разыскивают водителя, снесшего ворота дома перед Новым годом

В Лахденпохье ищут водителя, повредившего ворота дома 30 декабря 2018 года.

ГИБДД Лахденпохья разыскивает очевидцев ДТП.

В период с 30.12.2018 года по 07.04.2019 года неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на ворота забора, которым ограждён дом по адресу: г. Лахденпохья, ул. Тихая, д.4, в результате чего повредил ворота.

Место ДТП неустановленный водитель оставил, в полицию о случившемся не сообщил.

Госавтоинспекция города обращается к возможным очевидцам данного происшествия, имеющим какую-либо информацию о ДТП, с просьбой, оказать помощь и обратиться по адресу: г. Лахденпохья, ул. Советская, д.8 (Отделение ГИБДД) или по телефону (814-50) 4-01-00, (814-50) 4-01-19.