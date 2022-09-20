В Карелии реабилитировали двух жертв политических репрессий

Прокуратура республики подготовила заключения о реабилитации двух человек.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, в 2022 году в республики были подготовлены заключения о реабилитации двух лиц, незаконно привлеченных к уголовной ответственности.

В соответствии с Федеральным законом прокуратура по поручению органов госбезопасности устанавливает и проверяет все дела в отношении лиц, подлежащих реабилитации.

В прокуратуре напомнили, что реабилитации подлежат лица, которые: «по политическим мотивам были подвергнуты уголовным репрессиям по решению органов ВЧК, ГПУ-ОГПУ, УНКВД-НКВД, МГБ, МВД, прокуратуры и их коллегий, комиссий, „особых совещаний“, „двоек“, „троек“ и иных органов, осуществляющих судебные функции.»