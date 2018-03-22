В Карелии реальная зарплата выросла, а доходы сократились

В январе 2018 года реальная зарплата жителей республики с учетом инфляции выросла на 10%, а реальные доходы сократились на 10,4%, сообщает Карелиястат.

Средняя номинальная начисленная заработная плата за январь 2018 года составила 34732,6 рубля, денежные доходы в среднем на душу населения - 17747,3 рубля.

Подробнее о подсчетах читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".