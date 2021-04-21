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В Карелии ребенок забрался на грузовик, упал и травмировался

Новости. Происшествия
12:02, 22 Апреля 2021
фото: maz-rus.com
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Ребенок залез на запасное колесо затормозившего на перекрестке грузовика, упал и получил травмы.

ЧП произошло 20 апреля в Пудоже, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Семилетний мальчик, находившийся без сопровождения взрослых, забрался на запасное колесо остановившегося на перекрестке автомобиля «МАЗ». При начале движения автомобиля ребенок не удержался и упал на дорогу.

Дошкольник с полученными травмами был госпитализирован в Пудожскую ЦРБ.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске юный велосипедист врезался в машину и получил травмы.

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Комментарии

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Chel
2021-04-22 13:00:52
Ну хоть на период лечения экстримал получит урок. К сожалению, уроки заканчиваются.
udo
2021-04-22 12:24:33
Только пороть. Вся русская классика об этом говорит. Хорошо жив остался.
Гость
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