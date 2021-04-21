В Карелии ребенок забрался на грузовик, упал и травмировался

Ребенок залез на запасное колесо затормозившего на перекрестке грузовика, упал и получил травмы.

ЧП произошло 20 апреля в Пудоже, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Семилетний мальчик, находившийся без сопровождения взрослых, забрался на запасное колесо остановившегося на перекрестке автомобиля «МАЗ». При начале движения автомобиля ребенок не удержался и упал на дорогу.

Дошкольник с полученными травмами был госпитализирован в Пудожскую ЦРБ.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске юный велосипедист врезался в машину и получил травмы.