В Петрозаводске юный велосипедист врезался в машину и получил травмы

В столице Карелии произошло столкновение юного велосипедиста с легковым автомобилем, после которого школьник был травмирован.

11 апреля в 18.10. на пересечении 2-го Гвардейского переулка и улицы Нахимова в Петрозаводске 10-летний велосипедист не предоставил преимущества автомобилю "LADA Vesta" и столкнулся с ним. Об этом сообщает Гоставтоинспекция карельской столицы.

В результате происшествия травмы получил несовершеннолетний велосипедист.

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске велодорожка превратилась в каток.