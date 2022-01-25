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В Карелии рецидивист напал на пенсионерку в подъезде и отобрал сумку с десятком тысяч рублей

Новости. Криминал
16:30, 25 Января 2022
фото: © pixabay

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В Кондопоге 28-летний мужчина ограбил в подъезде 74-летнюю пенсионерку.

По сообщению в МВД Карелии, кондопожанка рассказала полицейским, что стала жертвой преступления. По ее словам, на нее напал неизвестный в подъезде многоквартирного дома, где она проживает. Злоумышленник вырвал из ее рук сумку, выбежал на улицу и скрылся. Пенсионерка кричала мужчине вслед и просила вернуть похищенное, но безуспешно. В результате 74-летняя кондопожанка лишилась документов, мобильного телефона, а также 11 000 рублей. Кроме того, ей потребовалась медицинская помощь: после произошедшего потерпевшая почувствовала боль в руке.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний ранее судимый за совершение аналогичных преступлений местный житель. Он дал признательные показания и рассказал, что взял из сумки только деньги, которые впоследствии потратил на алкоголь. Сам аксессуар с другим имуществом, в том числе документами и смартфоном, горожанин закопал в сугроб на одной из улиц Кондопоги. В ходе осмотра местности полицейские обнаружили похищенные вещи и вернули их законной владелице.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Рецидивисту грозит до семи лет колонии. Расследование продолжается.

Ранее полицейские поймали рецидивиста, совершившего 17 краж и грабежей в Петрозаводске .

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-01-25 17:57:50
Цивилизация ранее судимых и ещё не сидевших, а часть со справками живет. :)
Hoвый
2022-01-25 17:52:23
В камеру к ночному фотографу
Саныч
2022-01-25 17:21:42
Мастера заголовков. Если бы украл 5000 - написали бы "отобрал сумку с пятюней тысяч рублей".
Offff
2022-01-25 17:21:23
Крови все тебе мало ..упырек .
кир
2022-01-25 17:12:51
Повторяю, только казнить.
Изя
2022-01-25 17:27:59
кир, кому повторяешь то ???))))
кир
2022-01-25 17:56:03
Изя, первый раз не напечатали. Им повторял. Нельзя так работать, контекст меняется. :)
Гость
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