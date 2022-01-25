В Карелии рецидивист напал на пенсионерку в подъезде и отобрал сумку с десятком тысяч рублей

В Кондопоге 28-летний мужчина ограбил в подъезде 74-летнюю пенсионерку.

По сообщению в МВД Карелии, кондопожанка рассказала полицейским, что стала жертвой преступления. По ее словам, на нее напал неизвестный в подъезде многоквартирного дома, где она проживает. Злоумышленник вырвал из ее рук сумку, выбежал на улицу и скрылся. Пенсионерка кричала мужчине вслед и просила вернуть похищенное, но безуспешно. В результате 74-летняя кондопожанка лишилась документов, мобильного телефона, а также 11 000 рублей. Кроме того, ей потребовалась медицинская помощь: после произошедшего потерпевшая почувствовала боль в руке.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний ранее судимый за совершение аналогичных преступлений местный житель. Он дал признательные показания и рассказал, что взял из сумки только деньги, которые впоследствии потратил на алкоголь. Сам аксессуар с другим имуществом, в том числе документами и смартфоном, горожанин закопал в сугроб на одной из улиц Кондопоги. В ходе осмотра местности полицейские обнаружили похищенные вещи и вернули их законной владелице.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Рецидивисту грозит до семи лет колонии. Расследование продолжается.

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