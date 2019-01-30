В Карелии рецидивист ограбил дачу

В полицию Прионежского района обратилась 52-летняя женщина с заявлением об ограблении, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что из ее дачного дома похищено имущество: два телевизора, микроволновая печь, две электродрели, электрорубанок, газовая пушка, два рессивера, а также электротриммер. Ущерб превысил 39 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 30-летнего жителя карельской столицы. Личность мужчины хорошо знакома правоохранителям, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

По версии следствия, мужчина приехал в дачный кооператив на личном автомобиле, разбил оконное стекло на первом этаже, а затем похитил имущество. Впоследствии гражданин сбыл похищенное, а деньги потратил на спиртные напитки.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.