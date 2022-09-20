В Карелии рецидивист оставил забывчивого водителя без музыки

В Лахденпохском районе автомобилист забыл закрыть машину и лишился магнитолы с колонками.

В полицию с заявлением о краже обратился житель Лахденпохьи. Он рассказал, что утром, собираясь на работу, обнаружил, что из салона автомобиля пропали две пластиковые накладки с колонками, а также магнитола. Ущерб превысил 16 600 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска выяснили детали произошедшего и установили, что к краже причастен 27-летний ранее имевший проблемы с законом житель Лахденпохьи. Мужчина вечером после распития спиртных напитков с друзьями отправился прогуляться по городу. В одном из дворов подозреваемый приметил отечественную машину, подошёл к ней и дёрнул за ручку. Дверь оказалась не заперта. Тогда, по версии правоохранителей, он отсоединил аудиоаксессуары и скрылся. Свою добычу рецидивист отнёс домой. В дальнейшем одну накладку с колонками он продал, а остальное имущество водителя полицейские нашли и изъяли во время обыска.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске рецидивист устал гулять пешком и угнал автомобиль.