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В Карелии рецидивист ударил инвалида бутылкой по голове и отобрал у него банковскую карту

Новости. Криминал
12:49, 04 Октября 2022
фото: © vmnews.ru

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В Кеми будут судить мужчину, обвиняемого в совершении разбоя, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что в августе 35-летний житель Кеми, находясь в состоянии алкогольного опьянения у магазина, получив отказ от потерпевшего передать ему банковскую карт. Он взял в руку стеклянную бутылку и два раза ударил мужчину по голове. Угрожая расправой, молодой человек отобрал банковскую карту потерпевшего. Обвиняемый с места преступления скрылся, деньги, находящиеся на банковской карте, потратил на свои нужды.

В ходе следствия установлено, что потерпевший является инвалидом второй группы. Причиненный ему имущественный ущерб составил более 3 300 рублей.

Как выяснялось, обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за разбой, отбывал наказание в местах лишения свободы. По ходатайству следователя 35-летний мужчина во время следствия содержался под стражей.

Следователями собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, в Карелии пенсионер разбил голову супруге кружкой из-за ревности.

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