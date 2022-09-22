В Карелии пенсионер разбил голову супруге кружкой из-за ревности

В Калевальском районе 62-летний мужчина покалечил жену и стал уголовником.

В полицию позвонила жительница Калевальского района и сообщила, что её близкая родственница стала жертвой преступления. По адресу выехал участковый и выяснил обстоятельства произошедшего. Об этом рассказали в МВД Карелии.

Сентябрьским вечером домой к обратившейся в полицию женщине пришла 59-летняя сестра с явными травмами. Сельчанка сразу же вызвала скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали с рассечением головы и глубоким порезом груди.

Установлено, что повреждения та получила во время ссоры с 62-летним спутником, ранее имевшим проблемы с законом. Во время семейного ужина женщине позвонила сестра. Однако избранник решил, что на другом конце провода некий мужчина и тогда, по версии полиции, он взял кружку из-под кофе и два раза ударил суженую. Та, почувствовав недомогание, увидев кровь, выбежала из квартиры и направилась к родственнице.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Ревнивцу грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, ревнивый житель Карелии разбил окно, в котором увидел свою жену.