Ревнивый житель Карелии разбил окно, в котором увидел свою жену

В Пудоже охваченный ревностью муж не сдержался и разбил знакомому окно, сообщили в МВД республики.

В отделе МВД Пудожского района было возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего горожанина. Обстоятельства происшествия установил участковый.

В сентябре пудожанин отправился по делам и, проходя мимо дома своего приятеля, через окно случайно увидел у него в гостях свою жену. Супруга не предупредила мужа, что собирается в гости к их общему знакомому.

Мужчина, охваченный ревностью, схватил бутылку и бросил ее в окно. В результате он разбил стеклопакет и две напольные вазы. Ущерб превысил 8 тысяч рублей.

Мужчина дал признательные показания — в настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Дознание продолжается.