В Карелии рецидивист вернулся из гостей с набором краденых электроинструментов

В Калевальском районе мужчина похитил набор электроинструментов на 8 тысяч рублей и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В полицию поступило заявление от жителя одного из поселков Калевальского района. Он сообщил, что кто-то проник в подвал многоквартирного дома, где хранится его имущество, и похитил электроинструменты. Ущерб превысил 8 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска Калевалы при активном участии сотрудников патрульно-постовой службы установили личность предполагаемого – им оказался ранее не судимый 24-летний житель поселка.

Как выяснилось, в тот день молодой человек пришел в гости. Выйдя проветриться на улицу, он заметил проход в подвал. Помещение было закрыто, тогда подозреваемый сбил замок на дверях. По его словам, похищенные инструменты он собирался использовать в хозяйстве. В настоящее время мужчина признал вину, похищенное имущество выдал добровольно. Оно будет возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело о краже.

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