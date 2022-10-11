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В Карелии рецидивист воткнул нож в грудь знакомого и бросил его умирать в подъезде дома

Новости. Криминал
12:34, 18 Октября 2022
фото: © СУ СК РФ по Республике Карелия

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В Медвежьегорском районе арестован ранее имевший проблемы с законом мужчина, который обвиняется в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.

По информации ведомства, 15 октября в подъезде жилого дома поселка Пиндуши 30-летний мужчина в ходе ссоры со знакомым ударил его ножом в грудь. С места преступления он скрылся. Жители дома вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Потерпевшего доставили в больницу. В этот же день, несмотря на оказание незамедлительной квалифицированной медицинской помощи, мужчина от полученных ран скончался.

Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый местный житель. При предъявлении ему обвинения от него поступило заявление о явке с повинной.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, житель Карелии зарезал женщину во время ссоры.

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